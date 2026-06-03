Ação ocorre nos estados do Pará, Paraná, Tocantins, Espírito Santo, de Santa Catarina, Mato Grosso e GoiásDivulgação / Policia Federal
Comércio ilegal de cigarros eletrônicos e convencionais é alvo da PF
Policiais cumprem 51 mandados de busca e apreensão em sete estados
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Cerca de 374 mil garrafas de 500 ml foram distribuídas; não há registro de reclamações de consumidores
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 32 milhões
Números sorteados são: 27 - 30 - 35 - 40 - 44 - 58
Nas redes, PT tenta emplacar o 'Tariflávio'
Trocadilho surgiu da possível influência de Flávio Bolsonaro na implementação de novas tarifas dos EUA
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