Chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel - Divulgação / CBMMG

Chamas se espalharam rapidamente pelo imóvelDivulgação / CBMMG

Publicado 03/06/2026 09:48

Um menino, de 3 anos, morreu, nesta terça-feira (2), após sofrer queimaduras em cerca de 80% do corpo durante um incêndio na própria casa, em Dores de Campos, Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a mãe do menino estava em um dos quartos quando percebeu o início do incêndio. Ela e outro filho, de idade não revelada, conseguiram sair da casa, mas a criança de 3 anos não conseguiu escapar.

A mulher contou que tentou chamar o filho, mas não obteve resposta. As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel. Vizinhos ajudaram a conter o fogo, e a Defesa Civil Municipal encontrou o menino inconsciente dentro da residência.

O Corpo de Bombeiros informou que o menino foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Um caminhão-pipa da Defesa Civil acabou acionado, e os bombeiros controlaram o incêndio e realizaram o trabalho de rescaldo. De acordo com a mãe, o fogo teria começado na sala da residência.

A causa do incêndio é investigada.