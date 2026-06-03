Fuga prolongou-se por 20 quilômetros Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação
Motorista bate em árvore tentando fugir da PRF; veículo transportava quase 200 kg de maconha
Suspeito foi levado, em estado grave, para o hospital
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