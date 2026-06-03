Fuga prolongou-se por 20 quilômetros Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação

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Rio - Um motorista, fugindo de abordagem da Polícia Rodoviária Federal, bateu em uma árvore no município de Itaiópolis (SC), na manhã desta quarta-feira (3). O veículo transportava quase 200 quilos de maconha.
Os agentes da PRF fizeram sinais sonoros e luminosos para que o homem, de 28 anos, encostasse o VW/Gol que dirigia. Desobedecendo a ordem dos policiais rodoviários, o suspeito acelerou e subiu no acostamento para fazer uma ultrapassagem. A fuga prolongou-se por cerca de 20 quilômetros, mas foi interrompida pela colisão do carro com uma árvore na beira da estrada.
O motorista confessou que buscou a droga em Foz do Iguaçu (PR) e pretendia transportá-la até Joinville (SC). Em estado grave, o suspeito foi levado pela ambulância da concessionária da rodovia para o hospital de Mafra (SC).
Segundo a PRF, o veículo, um telefone celular e toda a carga ilícita foram e entregues na Delegacia de Polícia de Mafra para dar continuidade às investigações.