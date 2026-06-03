Eduardo Cunha é réu acusado de cobrar dinheiro de construtoras em troca de benefícios no CongressoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
STF retoma ação penal contra ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha por corrupção
As denúncias indicam crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
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