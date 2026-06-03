Ifood não comunicou o vazamento à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)iFood/Divulgação
iFood confirma vazamento de dados de 1,2 milhão de usuários do aplicativo
Empresa classificou o acontecido como um caso isolado e que foi contido rapidamente
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