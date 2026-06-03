Além de festa de aniversário, a golpista ganhou remédio para emagrecerPolícia Civil/ Divulgação
Mulher de 37 anos finge ser menor de idade e ganha festa de aniversário da família adotiva
Amanda Maria dizia se chamar Gabriele, alegava autismo e se comportava como criança
Crianças estupradas deram à luz a quase 190 mil bebês em 10 anos no Brasil, diz Ministério da Saúde
Senado suspendeu resolução que permitia a realização de aborto em casos de violência sexual contra crianças
Flávio diz esperar união com Zema e Caiado no 2º turno
Segundo ao senador, encontro entre os três teve conversa 'amistosa'
Motorista bate em árvore tentando fugir da PRF; veículo transportava quase 200 kg de maconha
Suspeito foi levado, em estado grave, para o hospital
STF retoma ação penal contra ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha por corrupção
As denúncias indicam crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
PL receberá maior fatia do fundo eleitoral para campanhas do TSE
Serão distribuídos R$ 4,9 bilhões entre 30 partidos nas eleições 2026
53,1% dos brasileiros aprovam PCC e CV como terroristas pelos EUA; 44,7% desaprovam, aponta instituto
Outros 2,2% não souberam responder
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.