Daniel Vorcaro diz ter feito pagamentos a políticos por sua relação de "amizade" com eles, sem exigir contrapartidas - Seap-SP/Divulgação

Daniel Vorcaro diz ter feito pagamentos a políticos por sua relação de "amizade" com eles, sem exigir contrapartidasSeap-SP/Divulgação

Publicado 03/06/2026 19:42 | Atualizado 03/06/2026 20:00

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro entregou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR), duas semanas após a primeira tentativa ter sido rejeitada pelos investigadores. De acordo com pessoas que acompanham a negociação, o dono do Banco Master incluiu novos assuntos para tentar convencer as autoridades a assinar o acordo. A nova proposta foi entregue em uma reunião realizada na última segunda-feira, entre os advogados e os investigadores.



Vorcaro continua resistindo a endurecer a sua proposta de colaboração premiada e tem dito aos seus advogados que fez pagamentos a políticos por sua relação de "amizade" com eles, sem exigir contrapartidas. Pessoas a par das tratativas consideram que essa postura do dono do Master deve travar o avanço de sua tentativa de delação.



Entre as autoridades com vínculos financeiros com o banqueiro estão dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Uma empresa da família de Toffoli vendeu cotas num resort de luxo no interior do Paraná para um fundo ligado ao Master. Já em relação a Moraes há um contrato de prestação de serviço assinado entre o banco de Vorcaro e a advogada Viviane Barci, mulher do ministro do Supremo.



O banqueiro também mandou dinheiro para bancar o filme Dark Horse, que retrata a carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e teve como intermediário para as negociações financeiras o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato do PL na disputa presidencial. Vorcaro também contratou os serviços do ex-ministro Guido Mantega, que ajudou a promover uma reunião do banqueiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



‘Ganhar tempo’



Ao ser confrontado por seus advogados sobre as lacunas de sua delação antes de o acordo ser rejeitado pela primeira vez, o banqueiro chegou a se justificar dizendo que buscava apenas "ganhar tempo" com essa negociação, já que o início das tratativas permitiu sua transferência da penitenciária federal de segurança máxima para uma cela especial na Superintendência da PF em Brasília.



Essa cela especial ganhou até o apelido de "Ibis" entre pessoas próximas de Vorcaro, já que se trata de uma sala de Estado-Maior preparada anteriormente para abrigar Bolsonaro após sua condenação por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.



A primeira proposta de delação entregue pela defesa de Vorcaro à PF e à PGR foi rejeitada há duas semanas. Na ocasião, a PF encerrou as negociações, mas a PGR devolveu o documento e pediu complementos ao material.



Depois disso, o advogado José Luís de Oliveira Lima, que comandava as negociações, deixou a defesa do banqueiro. Vorcaro, então, passou a trabalhar em nova versão da delação, em conjunto com o advogado criminalista Sérgio Leonardo, que faz parte de sua defesa desde o início das investigações.



A equipe do banqueiro trabalha para incluir novos fatos em sua proposta, mas ele continua resistindo a confessar a prática de crimes e a entregar informações sobre suspeitas de atos ilegais envolvendo políticos e autoridades públicas.



Independente



Agentes da PF avaliam que a investigação já conseguiu avançar de forma independente por meio do telefone celular do banqueiro e outras provas obtidas nas diversas fases da Operação Compliance Zero, por isso apontam que uma proposta de delação só seria valiosa caso entregasse informações novas e outros caminhos de prova, o que até o momento não ocorreu.



A PF informou ao ministro André Mendonça, relator da investigação no Supremo, que vai analisar a nova proposta, mas as lacunas da primeira tentativa de delação já deixaram os investigadores desconfiados de que Vorcaro não tem interesse efetivo em colaborar e resiste até mesmo a admitir seus crimes financeiros à frente do Banco Master.



Sua defesa busca costurar o acordo com a equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, mas a primeira proposta também havia sido considerada insuficiente pelos representantes do Ministério Público Federal.



Pai



Depois que Vorcaro entregou sua primeira delação, a PF deflagrou novas fases da Operação Compliance Zero. Prendeu o pai do banqueiro, Henrique Vorcaro, e realizou busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) por suspeitas de pagamentos mensais de propina de R$ 300 mil por meio de uma empresa da família do parlamentar. Essas informações, por exemplo, não haviam sido incluídas na proposta de delação. Após a operação, Ciro Nogueira negou as acusações e disse que nunca recebeu pagamentos de Vorcaro.



Em paralelo a essas tratativas, a defesa de Henrique Vorcaro trabalha para conseguir a revogação de sua prisão preventiva em julgamento na Segunda Turma do STF. Já votaram pela manutenção da prisão o relator, Mendonça, e o ministro Luiz Fux, mas Gilmar Mendes pediu vista para analisar melhor o pedido.



O advogado Eugênio Pacelli, que representa Henrique Vorcaro, argumentou que ele não fez pagamentos de natureza ilícita à equipe de policiais ligada ao "Sicário", um braço armado que, segundo as investigações, era usado pelo filho para ações ilegais.



A expectativa dos familiares do banqueiro é de que o pedido de vista feito por Gilmar e declarações públicas dele podem indicar um voto divergente do relator. O desfecho do julgamento depende dos votos de Gilmar e de Kassio Nunes Marques. No caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao investigado.