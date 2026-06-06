Ponte Frei Paolino Baldassari foi inaugurada em 2023 - Reprodução / X

Ponte Frei Paolino Baldassari foi inaugurada em 2023 Reprodução / X

Publicado 06/06/2026 08:08

Uma ponte desabou e deixou quatro pessoas feridas, em Sena Madureira, interior do Acre, na noite desta sexta-feira (05). A estrutura sobre o rio Iaco é uma das principais ligações do município e estava interditada desde o dia anterior.

Momento em que a ponte de Sena madureira Acre desmorona , esse é o retrato de um país que tudo vai de mal a pior uma obra que custou 36 milhões de reais agora está no fundo do Rio iaco. pic.twitter.com/FhaVdOe3Lc — Acacio Assis Da Silva (@AssisAcacio) June 6, 2026

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança e divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a ponte Frei Paolino Baldassari desmorona. É possível ver, nas imagens, a movimentação de pelo menos uma pessoa sobre a via.

Com o desabamento, quatro homens ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros e o Samu realizaram o salvamento e os levaram até o Hospital João Câncio Fernandes, no centro da cidade. No fim da noite de sexta-feira, o Governo do Acre divulgou o nome e o estado de saúde das vítimas. São eles:

- Edinaldo Muniz, de 54 anos, em estado grave com traumatismo craniano, trauma interno abdominal e renal;

- Antônio Morais Lima Filho, de 36 anos, em estado gravíssimo com fratura no fêmur;

- Ednei Muniz, de 51 anos, em estado estável;

- Weverton Murieta, de 34 anos, em estado estável.

As duas vítimas com quadro mais grave estavam, no momento da declaração do governo, em deslocamento para unidades de saúde na capital do estado, Rio Branco.

Em nota, a governadora Maílza Assis (Progressistas), que se deslocou até Sena Madureira, prestou solidariedade às vítimas e afirmou que é "fundamental" o esclarecimento do caso.

"Primeiramente queremos prestar toda a nossa solidariedade aos feridos e seus familiares e afirmar que estamos à disposição com toda a estrutura de estado. Nossa prioridade neste momento é salvar vidas, dar suporte aos feridos e prestar toda a assistência necessária. (...) Neste momento, também é fundamental apurar as circunstâncias do ocorrido, identificar possíveis irregularidades e adotar todas as providências cabíveis."

Interdição

A ponte Frei Paolino Baldassari, inaugurada no fim de 2023, estava interditada desde quinta-feira (04). Segundo o governo estadual, a medida era "de precaução e segurança" e tinha como objetivo "evitar uma situação de maior emergência".

Na quinta-feira, a tenente do Corpo de Bombeiros Átila afirmou que a ponte foi fechada a pedido do Departamento de Estrada de Rodagem (Deracre), após a identificação de danos na estrutura.

"Após a realização de algumas vistorias, foram observados alguns danos à estrutura da ponte e, atendendo a uma solicitação do Deracre, o Corpo de Bombeiros está hoje para prestar um apoio à adoção de uma medida de segurança que é a interdição preventiva da estrutura até a chegada do responsável, do engenheiro. Nós pedimos o apoio da população, a compreensão para que respeitem essa medida de segurança", disse a militar, em entrevista ao portal de notícias local "O Caeté", compartilhada na rede social da corporação.

Uma das vítimas, o juiz aposentado Edinaldo Muniz, realizou uma transmissão ao vivo nas proximidades da ponte pouco antes do desabamento. Em um vídeo publicado em sua rede social na sexta-feira, ele critica a qualidade e o custo da obra.

"Não faz muito tempo, não me lembro se foi em 2024 ou 2025, uma ponte caiu e morreram várias pessoas. Aqui, felizmente, isso não aconteceu, a ponte foi interditada antes", diz Muniz na publicação.