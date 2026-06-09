Caiado participou de uma entrevista coletiva no evento Agro 360º - Redes sociais / Reprodução

Caiado participou de uma entrevista coletiva no evento Agro 360ºRedes sociais / Reprodução

Publicado 09/06/2026 15:49

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), evitou antecipar qualquer definição sobre seu candidato a vice-presidente e afirmou que a discussão será tratada apenas no momento adequado do calendário eleitoral. Durante entrevista coletiva concedida no Agro 360º, evento promovido pelo Brazil Journal e The Agribiz, ele defendeu que o tema não deve ocupar o centro do debate neste momento.

Segundo Caiado, as especulações envolvendo possíveis nomes para compor sua chapa, incluindo o da apresentadora Silvia Abravanel, são naturais, mas ainda não há qualquer decisão tomada: "Eu dialogo com todos", afirmou. "Já estive com a Silvia Abravanel no fim de semana. Eu converso com todos, não sei quem vai entrar na pauta de vocês (imprensa) agora."

O ex-governador ressaltou que a escolha do vice só será definida dentro do prazo legal das convenções partidárias: "Esse é um assunto que caminha até o dia da convenção. Não se descarta nada e também ninguém convalida nada hoje", disse. Segundo ele, o processo de formação das chapas seguirá até o período entre 20 de julho e 5 de agosto, em referência ao prazo legal das conferências partidárias.

Questionado sobre a possibilidade de uma composição com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Caiado também evitou fechar portas: "Não se exclui possibilidades até o fim da convenção partidária", declarou.

Apesar dos questionamentos sobre os nomes cogitados para a candidatura à vice-presidência, Caiado procurou minimizar a relevância do tema no atual estágio da pré-campanha. Para ele, a população está mais preocupada com questões como segurança pública e corrupção do que com a composição da chapa.

"A gente precisa debater o que está criando ansiedade na população", afirmou. "A população quer saber se nós vamos combater o crime e a corrupção." Segundo o governador, esses temas concentram hoje a maior preocupação dos brasileiros e devem orientar sua atuação como candidato.

Caiado também negou que uma reunião com o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, tenha tratado da escolha de um vice. Segundo ele, o encontro foi dedicado à elaboração do plano de governo e reuniu especialistas de diferentes áreas.

"Nós fizemos uma ampla reunião tratando de assuntos de economia, energia e cultura", disse. "Não foi definição de vice." De acordo com o governador, as reuniões semanais têm sido voltadas à construção das propostas que integrarão seu programa de governo "A decisão da vice será passada no momento certo", concluiu.