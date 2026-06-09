Paulo Sérgio ocupou cargos de Comandante do Exército e ministro da Defesa no governo Bolsonaro - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Paulo Sérgio ocupou cargos de Comandante do Exército e ministro da Defesa no governo BolsonaroMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 09/06/2026 14:50

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, preso pela trama golpista, a se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As provas estão previstas para ocorrer nos dias 8 e 15 de novembro.

O pedido foi apresentado pela defesa do militar, que tem 67 anos Ao autorizar a inscrição, Moraes destacou que a execução penal "tem por objetivo efetivar as disposições de sentença e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado", utilizando como um dos meios a remição da pena pelo trabalho ou estudo.

Trata-se do direito de diminuir dias da pena por meio de atividades laborais ou educacionais.

Paulo Sérgio ocupou os cargos de Comandante do Exército e ministro da Defesa no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi condenado pelo STF a 19 anos de prisão em regime fechado por integrar o "núcleo crucial" da trama golpista, destinada a manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022.

O militar da reserva foi enquadrado nos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Ele está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília, desde novembro do ano passado, e cumpriu 197 dias de pena, sem registro de remições até o momento. Em janeiro, Moraes autorizou que ele se matriculasse para cursar Administração Hospitalar na modalidade de ensino a distância (EAD).

Paulo Sérgio também responde a ação no Superior Tribunal Militar (STM) que pode resultar na perda de sua patente.