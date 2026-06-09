Paulo Sérgio ocupou cargos de Comandante do Exército e ministro da Defesa no governo BolsonaroMarcelo Camargo / Agência Brasil
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