Homem acabou preso em flagrante menos de uma hora após o crime - Reprodução / Redes sociais

Homem acabou preso em flagrante menos de uma hora após o crimeReprodução / Redes sociais

Publicado 09/06/2026 12:28

Um homem, de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por matar outro, de 43, após uma discussão sobre estilo de vida e aparência, em Goiânia (GO). De acordo com a Polícia Militar, ele confessou o crime e afirmou que cometeu o homicídio porque a vítima zombava dele por ser roqueiro, usar coturnos e vestir roupas pretas.

"Foi um desaforo que não aceitei", afirmou aos agentes. Em depoimento, o criminoso relatou que o desentendimento entre os dois havia começado cerca de uma semana antes, quando a vítima demonstrou rejeição ao seu estilo e disse que não queria proximidade com “pessoas daquele tipo”. O homicídio ocorreu no sábado (6), no Setor Aeroporto, em Goiânia.

"Ele, junto com a mulher que estava com ele, começou a zombar de mim por eu usar coturno, andar todo de preto e ser roqueiro. Eu o conheci naquele dia. Isso acabou provocando uma perda muito grande da minha paciência", afirmou. A corporação teve acesso a mensagens trocadas entre o investigado e uma amiga.



Segundo o próprio agressor, ele havia ingerido bebida alcoólica no dia do crime e ainda guardava mágoa dos comentários que considerou ofensivos. A vítima recebeu diversos golpes de faca, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem acabou preso em flagrante menos de uma hora após o crime. A Polícia Militar localizou a apreendeu a faca utilizada no ataque.