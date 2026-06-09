Após ação da PM, foram apreendidos fogos de artifício, porretes, uma marreta, um estilingue e outros objetos. - Reprodução / X

Após ação da PM, foram apreendidos fogos de artifício, porretes, uma marreta, um estilingue e outros objetos.Reprodução / X

Publicado 09/06/2026 12:22

Seis estudantes foram detidos após a ocupação dos blocos K e L da administração central da Universidade de São Paulo (USP), na Cidade Universitária, zona oeste da capital. A ação foi realizada na noite da segunda-feira, 8, por um grupo de alunos que reivindica mudanças nas políticas de permanência estudantil e ocorreu poucas horas depois de uma assembleia aprovar a recomendação para o encerramento da greve iniciada em 14 de abril.



A ocupação foi encerrada após acionamento da Polícia Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais encontraram no local barricadas bloqueando as entradas dos edifícios que foram desobstruídas após a retirada dos estudantes Os seis detidos, com idades entre 18 e 22 anos, foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, na Lapa, onde prestaram depoimento e foram liberados.