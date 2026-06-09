ACM Neto é ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia - Divulgação

ACM Neto é ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da BahiaDivulgação

Publicado 09/06/2026 09:58

O avião que transportava o pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) precisou fazer um pouso de emergência após apresentar um problema técnico, nesta segunda-feira (8). A aeronave seguia para a cidade de Livramento de Nossa Senhora, onde o político cumpriria agenda, e teve que voltar para a capital, Salvador.

Além de ACM Neto, estavam na comitiva o senador Angelo Coronel (Republicanos), o pré-candidato ao Senado João Roma (PL), a deputada federal Roberta Roma (PL) e o deputado estadual Nelson Leal (Progressistas). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações iniciais confirmadas por Roberta Roma, o avião sofreu uma despressurização (perdão de pressão do ar da cabine) quando sobrevoava o munícipio de Brumado, nas proximidades do destino final. Para conter o problema, a aeronave precisou voar a baixa altitude, tendo que descer rapidamente de 28 mil pés para 13 mil pés.

Em publicação nas redes sociais, ACM Neto agradeceu as mensagens de preocupação sobre o ocorrido e disse que todos os passageiros estavam "bem".

"Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus, está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações."

O governador e pré-candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT), opositor de ACM Neto, publicou um vídeo em que se solidariza com o adversário e deseja que a disputa ocorra "no ambiente da política".

"Todos nós, deputados, pré-candidatos a deputados federais, senadores... nesse momento, é muito difícil para nós, porque a gente vai fazer agenda na ponta. Eu quero me solidarizar a você, ex-prefeito. Rezo a Deus para que a disputa possa ser no ambiente da política. Eu quero todos os meus opositores fazendo o debate, fazendo a pré-campanha. (...) A disputa se dá no campo da política. Nossas vidas têm que ser preservadas."

Solidarizo-me com ACM Neto, juntamente com João Roma, Roberta Roma e Nelson Leal, que passaram por um pouso forçado do avião em que estavam.



Graças a Deus, todos que estavam a bordo estão bem.

Quem faz política sabe que estamos sujeitos aos riscos das viagens, e momentos como… pic.twitter.com/Ml5C9a9U9H — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) June 9, 2026

ACM Neto é vice-presidente nacional do União Brasil. Ele foi deputado federal pela Bahia de 2003 a 2012 e prefeito de Salvador entre 2013 e 2020.