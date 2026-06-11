Defesa de Deolane afirmou que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crime - Reprodução / Redes sociais

Defesa de Deolane afirmou que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crimeReprodução / Redes sociais

Publicado 11/06/2026 08:13

As empresas da influenciadora e advogada Deolane Bezerra movimentaram mais de R$ 140 milhões em créditos e débitos entre julho de 2022 e maio de 2024, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP). A denúncia apresentada pelo MPSP, nesta quarta-feira (10), traz essa informação contra a influenciadora, que é suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além de Deolane, também são citados na denúncia o filho adotivo, Giliard Vidal dos Santos, e as empresas Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Deolane Bezerra Comércio e Serviços Ltda. e Bezerra Produções Artísticas Ltda., além de outras pessoas físicas e jurídicas que teriam sido utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro.

Apenas a influenciadora seria responsável pela movimentação de mais de R$ 40 milhões. Segundo a investigação, as empresas de Deolane apresentam características de empresas de fachada. A promotoria afirma que a influenciadora atuava como uma operadora de lavagem de dinheiro de alta capacidade para o PCC.

A defesa de Deolane Bezerra afirmou que não teve acesso à acusação e que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crime.