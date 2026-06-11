Defesa de Deolane afirmou que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crimeReprodução / Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
As empresas da influenciadora e advogada Deolane Bezerra movimentaram mais de R$ 140 milhões em créditos e débitos entre julho de 2022 e maio de 2024, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP). A denúncia apresentada pelo MPSP, nesta quarta-feira (10), traz essa informação contra a influenciadora, que é suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Além de Deolane, também são citados na denúncia o filho adotivo, Giliard Vidal dos Santos, e as empresas Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda., Deolane Bezerra Comércio e Serviços Ltda. e Bezerra Produções Artísticas Ltda., além de outras pessoas físicas e jurídicas que teriam sido utilizadas no esquema de lavagem de dinheiro.
Apenas a influenciadora seria responsável pela movimentação de mais de R$ 40 milhões. Segundo a investigação, as empresas de Deolane apresentam características de empresas de fachada. A promotoria afirma que a influenciadora atuava como uma operadora de lavagem de dinheiro de alta capacidade para o PCC.
Nesta quarta-feira, o MPSP ofereceu denúncia contra seis pessoas acusadas de integrar organização criminosa destinada a lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os denunciados estão a advogada e influencer Deolane Bezerra e Marco Willians Herbas Camacho (Marcola), apontado como líder do PCC.
A defesa de Deolane Bezerra afirmou que não teve acesso à acusação e que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crime.
fotogaleria
Defesa de Deolane afirmou que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crime
Defesa de Deolane afirmou que ela não faz parte de nenhuma organização criminosa ou cometeu qualquer crime