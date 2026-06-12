Caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado)Reprodução / Google Street View

Publicado 12/06/2026 10:29

Um recém-nascido foi encontrado morto nesta quinta-feira (11), dentro de um saco de lixo em Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. Ainda não há informações sobre os responsáveis.

Segundo o boletim de ocorrência, uma coletora de materiais recicláveis encontrou o bebê, do sexo masculino. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram a morte da criança.

Informações sobre a idade exata da vítima, a causa da morte ou há quanto tempo o corpo estava no local não foram divulgadas. A Polícia Civil deve recorrer a exames periciais e diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.



O caso foi registrado no 72º Distrito Policial (Vila Penteado).