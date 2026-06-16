Eduardo é réu pela acusação de incentivar os EUA a decretarem o tarifaço contra as exportações brasileiras - Saul Loeb / AFP

Eduardo é réu pela acusação de incentivar os EUA a decretarem o tarifaço contra as exportações brasileirasSaul Loeb / AFP

Publicado 16/06/2026 15:11 | Atualizado 16/06/2026 15:34

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) abriu na tarde desta terça-feira a sessão que vai decidir se o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro será condenado pelo crime de coação no curso do processo.



O colegiado julga ação penal na qual Eduardo é réu pela acusação de incentivar os Estados Unidos a decretarem, no ano passado, o tarifaço contra as exportações brasileiras para pressionar a Corte a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo da trama golpista. Apesar da tentativa, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.



O primeiro a falar foi o relator, ministro Alexandre de Moraes, que fez a leitura do relatório do processo, um resumo de todas as etapas percorridas.



Em seguida, a acusação foi lida pelo representante da Procuradoria-Geral da República (PGR).



A defesa de Eduardo Bolsonaro será feita pela Defensoria Pública da União (DPU).



Após as sustentações, a palavra será concedida a Moraes, que votará pela condenação ou absolvição do filho do ex-presidente Bolsonaro.



Os demais votos serão proferidos pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e pelo presidente do colegiado, Flávio Dino.



Em novembro do ano passado, o STF aceitou denúncia da PGR no inquérito que apurou a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão de vistos de ministros do governo federal e de ministros da Corte e a aplicação de sanções econômicas da Lei Magnitsky.



Desde o ano passado, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e perdeu o mandato de parlamentar por faltar às sessões da Câmara dos Deputados.

PGR defende condenação de Eduardo

O subprocurador-geral da República Antônio Edilio Magalhães Teixeira defendeu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo.



Segundo o subprocurador, as ameaças de Eduardo ocorreram durante a tramitação do processo e foram concretizadas por meio do tarifaço, a suspensão dos vistos de oito dos 11 ministros da Corte e por meio das sanções econômicas da Lei Magnitsky.



Teixeira também citou uma mensagem na qual Eduardo chamou o pai de ingrato ao comentar a repercussão do tarifaço.



"Parece que é uma situação relativamente simples. Coagir autoridade judicial é crime de coação. Há um contexto fático e um conjunto de provas, evidenciado que essa coação existiu", afirmou.



