Presidente do Conselho Europeu, António Costa, Presidente da República, Lula, e presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenRicardo Stuckert/PR
Lula, Costa e von der Leyen discutem restrições da UE a produtos brasileiros
Principal assunto da conversa é a tentativa de possibilitar o comércio de proteínas animais para a Europa
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