Ministro André Mendonça não disse o nome do advogado e nem deixou claro se tratar de alguém da defesa de Daniel VorcaroCarlos Moura/SCO/STF
Mendonça diz que advogado do caso Master lhe propôs 'delação seletiva': 'Perderam o pudor'
Acordo, se firmado, permitiria que Vorcaro omitisse informações e protegesse colegas
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