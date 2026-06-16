Dino afirma que o Judiciário brasileiro é atacado com muito mais frequência do que nos outros países - Rosinei Coutinho / STF

Dino afirma que o Judiciário brasileiro é atacado com muito mais frequência do que nos outros paísesRosinei Coutinho / STF

Publicado 16/06/2026 17:49

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse que é "uma tradição" do Brasil e da Corte respeitar a jurisdição de outros países, mas que, às vezes, essa deferência não é observada por outras nações. Também destacou que "nunca nos colocamos na posição de juízes dos outros juízes dos outros países".

"É da tradição deste Supremo Tribunal Federal ter uma atuação profundamente deferente em relação às jurisdições dos outros países. Às vezes, o mesmo não se verifica. Às vezes, tal deferência não se faz observar", pontuou Dino, ao votar em ação penal que acusa o ex-deputado Eduardo Bolsonaro de coação no curso do processo.

E acrescentou: "Este Supremo, com muita velocidade e com muita presteza, examina pedidos de prisão preventiva e extradição, examina pedidos de extradição e nunca nos colocamos na posição de juízes dos outros juízes dos outros países."

Dino ainda disse ver uma "tentativa de descredibilização do poder Judiciário" em todo o mundo, mas destacou que isso acontece no Brasil "numa intensidade talvez incomparável". "Poucos países do mundo têm hoje a intensidade, a repetição da agressividade contra a sua Corte Suprema como acontece no Brasil", afirmou.