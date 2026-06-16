Joaquim Barbosa registrou apenas 1% das intenções de voto no primeiro turnoReprodução/TV Globo
Joaquim Barbosa cria redes sociais e diz estudar a possibilidade de se lançar à Presidência
Ex-ministro do STF se filiou ao partido Democracia Cristã no mês passado
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Lula, Costa e von der Leyen discutem restrições da UE a produtos brasileiros
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