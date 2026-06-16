Com o encerramento da votação, os ministros vão passar para a fase da dosimetria da penaLuiz Silveira/STF
STF condena por unanimidade Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Decisão da Primeira Turma foi por 4 a 0
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Moraes vota pela condenação de Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Para ministro ficou clara relação entre ex-deputado e sanções dos EUA
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Joaquim Barbosa cria redes sociais e diz estudar a possibilidade de se lançar à Presidência
Ex-ministro do STF se filiou ao partido Democracia Cristã no mês passado
Lula, Costa e von der Leyen discutem restrições da UE a produtos brasileiros
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DPU sustenta absolvição de Eduardo Bolsonaro no processo do tarifaço
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