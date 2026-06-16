Dias Toffoli, ministro da Segunda Turma do STF, se declarou impedido e não participou do julgamentoNelson Jr/SCO/STF
Segunda Turma do STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro
Mendonça, Fux e Nunes Marques formaram maioria
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Câmara: governo retira urgência do fim da escala 6x1 e destrava pauta
Com isso, Casa fica liberada para votar outras matérias
Dino: é tradição do STF ser deferente a outros países; às vezes, o mesmo não se verifica
Justiça da Itália apontou uma suposta parcialidade do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
STF condena por unanimidade Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Decisão da Primeira Turma foi por 4 a 0
Moraes vota pela condenação de Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Para ministro ficou clara relação entre ex-deputado e sanções dos EUA
Roblox lança contas para menores de 16 anos e amplia poder dos pais; entenda novas regras
Plataforma fornecerá versões 'Kids', para crianças de até 8 anos, e 'Select', entre 9 e 15 anos
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