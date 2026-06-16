Zé-Trovão ameaçou uma paralisação nacional dos caminhoneiros devido ao cancelamento da reunião - Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados

Zé-Trovão ameaçou uma paralisação nacional dos caminhoneiros devido ao cancelamento da reuniãoZeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados

Publicado 16/06/2026 19:08

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), disse nesta terça-feira, 16, que cancelou a reunião da comissão mista que analisa a medida provisória (MP) do frete mínimo porque o relator, deputado Zé Trovão (PL-SC), incluiu "jabutis" no texto. O petista ocupa a vice-presidência do colegiado, que ainda não teve o presidente pelo Senado.

"A reunião foi suspensa porque o deputado Zé Trovão encheu o relatório de temas que não estão incluídos na medida provisória original. Não é nem um jabuti, é uma árvore de jabutis pendurados. Trazendo um conjunto de temas que não têm nada a ver com o debate sobre a medida provisória. Na hora que o Zé Trovão apresentar um relatório que seja um relatório razoável, que respeite a medida provisória, que não seja um relatório cheio de matérias que não dizem respeito à medida provisória, eu vou marcar a reunião", declarou Pimenta a jornalistas.

Segundo o petista, o parecer do relator inclui, por exemplo, anistia a caminhoneiros multados por excesso de carga. Mais cedo, irritado com o cancelamento da reunião para leitura de seu parecer, Zé Trovão disse que não aceitaria mais nenhuma demanda do governo e falou em uma paralisação nacional dos caminhoneiros por conta da decisão de cancelar a sessão do colegiado.

Entretanto, conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), integrantes do governo disseram que há um entendimento com o relator para a retirada do trecho da renúncias fiscais, o mais sensível para a área econômica do governo. A previsão, segundo essas fontes ouvidas pela reportagem, é de que o texto seja votado na comissão mista na manhã de quarta-feira, 17, e no plenário da Câmara na tarde do mesmo dia.