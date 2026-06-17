Polícia apreendeu drogas e caderno com anotações em ponto de venda próximo à Faria LimaReprodução
Polícia descobre ponto de venda de droga nas proximidades da Faria Lima, área nobre de São Paulo
Avenida da capital paulista é um dos principais centros financeiros do país
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