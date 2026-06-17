Jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo - Redes sociais / Reprodução

Jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de soloRedes sociais / Reprodução

Publicado 17/06/2026 11:05 | Atualizado 17/06/2026 11:26

Segundo a gestão municipal, os trabalhos desta quarta-feira são realizados após o governo federal socilitar apoio operacional para ampliar a proteção da área. "As obras estruturais permanentes, incluindo a construção de muros de contenção, a manutenção das valetas e as demais medidas de fechamento da área, permanecem sob responsabilidade da União", diz a prefeitura.

Entenda o caso



O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.

O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.

Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".



A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão".

As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do caso.

*Com informações do Estadão Conteúdo