Vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento Sameb, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução / Google Street View

Vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento Sameb, mas não resistiu aos ferimentosReprodução / Google Street View

Publicado 17/06/2026 15:04

Uma mulher de 41 anos morreu depois de bater o carro na coluna da entrada de um condomínio em Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, na madrugada de terça-feira, 16. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o veículo passando em alta velocidade e batendo na entrada do condomínio às 4h18, na Alameda Rio Negro. Na sequência, funcionários do condomínio que estavam nas guaritas vão até o veículo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a motorista ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento Sameb, mas não resistiu aos ferimentos.

e que matou mulher ocorreu na madrugada de terça-feira, 16 Foto: Reprodução/Câmera de segurança

Segundo a secretaria, as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas por meio de um inquérito aberto pelo 2º Distrito Policial de Barueri. O caso foi registrado como colisão e morte suspeita.

A polícia solicitou laudos periciais para o Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para auxiliar na investigação. A polícia não informou se a mulher era moradora do condomínio.