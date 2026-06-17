Vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto Atendimento Sameb, mas não resistiu aos ferimentosReprodução / Google Street View
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