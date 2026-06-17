A defesa não esclareceu em quais circunstâncias Jair Bolsonaro constatou o defeito na armaFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro diz que arma estava desativada para protegê-lo e que ele mandou consertá-la
Advogados confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente
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