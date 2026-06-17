Polícia Civil de Goiás Reprodução
Bebê desaparecida é encontrada morta no dia em que completaria dois anos
Caso aconteceu em Doverlândia, no interior de Goiás
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PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados mas ainda não teve a tramitação iniciada no Senado
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Ex-deputado federal usou suas redes sociais para clamar o retorno da Lei Magnitsky
Congresso inclui política e direitos da cidadania no currículo escolar
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