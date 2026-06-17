Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional já inclui estudos sobre a realidade social e política do BrasilRovena Rosa/Agência Brasil
Congresso inclui política e direitos da cidadania no currículo escolar
Proposta modifica Diretrizes e Bases da Educação
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