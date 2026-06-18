Senador Jaques Wagner foi principal alvo de nova fase de operação que investiga banco MasterCarlos Moura / Agência Senado
De um lado, aliados de Jaques Wagner e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem acreditar na inocência do senador, do outro, opositores atribuem o episódio de fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, com suposta participação do parlamentar no esquema, a um esquema sistêmico de corrupção no governo federal.
Presidente do PT, Edinho Silva
"O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade. Os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência", afirmou em nota.
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
"Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder", disse Flávio Bolsonaro em publicação no X (antigo Twitter).
Ministro da Fazenda, Dario Durigan
"Eu estou muito tranquilo com isso e acho que o senador Jaques Wagner vai prestar os esclarecimentos devidos à Justiça", disse o ministro, durante entrevista ao portal Metrópoles.
Senador Sérgio Moro (PL-PR)
"Mais uma fase de buscas e apreensões relacionadas a fraudes e subornos do Banco Master, desta vez sobre lideranças do Governo Lula. A corrupção apodreceu Brasília. Depois que enterraram a Lava Jato, acharam que o roubo era livre. Defendo investigação total e irrestrita", escreveu.
Partido Liberal
"Eles dizem que não há ligação. Mas, a cada nova fase da operação, novos nomes ligados ao PT voltam ao centro das investigações.O caso "PTMaster" é a prova de que, mesmo mudando os personagens, a corrupção sempre carrega um nome do partido", diz a nota.
Senador Fabiano Contarato (PT-ES)
"Sou neófito na política e, se ela me trouxe desafios e aprendizados, também me deu algo muito valioso: amizades verdadeiras. Entre elas, a de Jaques Wagner. Nestes quase oito anos de caminhada ao seu lado, aprendi a admirar não apenas o homem público, mas, sobretudo, o ser humano: generoso, leal, sereno e profundamente dedicado à vida pública. O convívio diário tem o poder de revelar a essência das pessoas. E foi justamente essa proximidade que me permitiu conhecer a integridade, o caráter e a honestidade de Jaques Wagner", escreveu.
Líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
"A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, uma operação contra Jaques Wagner, o líder do governo Lula no Senado E não é coincidência: o Banco Master nasceu do Credcesta, que veio do Cesta do Povo, o estatal privatizado pelo próprio Wagner na Bahia. O berço da fraude bilionária tem endereço petista. Segundo a investigação: apartamento de R$ 2,5 milhões em Salvador, voos nos jatinhos de Vorcaro e cerca de R$ 11 milhões para a empresa da nora dele. Tudo enquanto ele articulava as votações do governo no Senado. Vorcaro começou tudo com o PT da Bahia, e todo mundo sabe disso. Mas a tática deles é sempre a mesma: tentar enlamear os outros com a própria lama", escreveu.
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