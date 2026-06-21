Defesa civil garantiu que era falso o alerta extremoReprodução
A mensagem “Alerta Extremo: Misantropia” e variações do anúncio surgiram no telefone de brasileiros em, pelo menos, sete estados. No total, foram feitos 10 disparos remotamente entre às 23h41 de sexta-feira (19) e 1h23 deste sábado (20) – nove usaram a tecnologia Cell Broadcast e o último aproveitou-se do SMS.
Secretário se pronuncia
Em entrevista coletiva neste sábado (20), o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, esclareceu que não é possível saber exatamente quantos aparelhos foram notificados, uma vez que se trata de um disparo não oficial.
A Polícia Federal foi acionada e já trabalha na apuração do caso. A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado.
Alerta Extremo: Misantropia
Intrigados com a severidade do conteúdo e assustados com a notificação sonora no meio da madrugada, pessoas foram às redes entender o ocorrido. O número de buscas pelo termo ‘misantropia’ subiu nas plataformas de pesquisa. A palavra pouco usual que invadiu os telefones de diversos brasileiros significa ódio à humanidade.
Existem dois tipos de alertas da Defesa Civil: severo e extremo. O primeiro é menos grave e indica que ações preventivas devem ser tomadas – como no caso de chuvas fortes com riscos de deslizamentos ou alagamentos. Nessa situação, os celulares emitem um som de "beep", sem interromper o modo silencioso. A tela fica bloqueada até que o usuário decida fechá-la.
Quando é um alerta extremo, como o disparo da madrugada de sábado, o celular emite um sinal sonoro que se mantém ativo mesmo com o aparelho em modo silencioso. A tela do celular fica congelada e só pode ser liberada pelo usuário ao fechar a notificação. Em casos nos quais o comunicado é real, o alerta extremo significa urgência imediata, servindo para situações de risco grave para a vida e a propriedade.
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