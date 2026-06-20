Misantropia significa ódio pela humanidadeReprodução
Defesa Civil
O sistema foi desligado rapidamente, declarou o comunicado. A Polícia Federal foi acionada e o serviço será retomado quando as condições de segurança forem restabelecidas.
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Misantropia significa ódio pela humanidadeReprodução
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