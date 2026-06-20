Misantropia significa ódio pela humanidade - Reprodução

Misantropia significa ódio pela humanidadeReprodução

Publicado 20/06/2026 11:36

Brasileiros de várias cidades em diferentes regiões acordaram assustados com um alarme sonoro no celular durante a madrugada deste sábado (20). " Defesa Civil: misantropia ", dizia o alerta emitido após uma invasão cibernética do sistema da Defesa Civil. O termo trouxe curiosidade aos alertados, tornando-se uma das pesquisas mais feitas pelos usuários do Google — de acordo com a ferramenta de análise de dados do buscador.

Misantropia significa, segundo o Dicionário Houaiss, “ódio pela humanidade, falta de sociabilidade, melancolia, depressão, tristeza”. Seus antônimos são “altruísmo, filantropia”.

Diante do susto com o alarme sonoro e do recebimento de um alerta tão emblemática, alguns tiveram dificuldade em cair de novo no sono. “Fui pesquisar aquela situação toda na internet. E, em uma leitura rápida para a madrugada, entendi que era algo como um alerta de desconfiança do ser humano. Uma mensagem forte. Ficou difícil de voltar a dormir”, declarou o professor de arte, Paulo Costa, morador da capital federal.

Em contrapartida, por não se tratar de uma mensagem que trazia um alerta real desastre, outras pessoas acabaram ignorando o conteúdo. “Quase parei no teto do quarto [com o alerta sonoro]. Mas, como algumas letras da palavra haviam sido trocadas por numerais, nem entendemos o que estava escrito”, diz a advogada Patrícia Lamarão, também moradora de Brasília.



Defesa Civil



Após a emissão do alerta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou, por meio de nota, que a mensagem havia sido disparada remotamente por um possível invasor do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.



O sistema foi desligado rapidamente, declarou o comunicado. A Polícia Federal foi acionada e o serviço será retomado quando as condições de segurança forem restabelecidas.