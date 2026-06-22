PMs fizeram a prisão do homem em flagrante - Divulgação / PMMG

PMs fizeram a prisão do homem em flagrante Divulgação / PMMG

Publicado 22/06/2026 15:12

Rio - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na manhã do último domingo (21) no estacionamento de um supermercado em São Francisco, no Norte de Minas Gerais (MG), após testemunhas flagrarem o suspeito se masturbando dentro de um carro onde também estavam duas crianças e acionarem o 190.

De acordo com informações da PM, ao chegarem no local, pessoas cercavam o suspeito e as crianças. As vítimas, de 3 e 4 anos, estavam fora do veículo, sendo cuidadas por funcionários do mercado e por clientes. O homem confessou que estava assistindo vídeos pornográficos dentro do veículo e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado ao médico e depois à delegacia.