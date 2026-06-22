PMs fizeram a prisão do homem em flagrante Divulgação / PMMG
Homem é preso por se masturbar em carro com crianças
Testemunhas acionaram a PM, e suspeito foi detido em flagrante
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