Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região - Divulgação / CBMMG

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade hospitalar da regiãoDivulgação / CBMMG

Publicado 22/06/2026 11:13

Um acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras duas feridas neste domingo (21), na MGC-265, em Muriaé, Minas Gerais. Um dos veículos perdeu o controle da direção e rodou na pista.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Volkswagen Gol perdeu o controle da direção quando foi atingido na lateral por um Volkswagen Virtus. Com o impacto, ocupantes dos dois veículos ficaram feridos e precisaram ser socorridos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região. O condutor do Gol teve a morte confirmada ainda no local, que acabou isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil.

Os militares retiraram o corpo das ferragens e o repassaram à funerária de plantão. As causas do acidente são investigadas.