José Francisco Barros e Andreia Guimarães Tavares utilizaram uniformes de trabalho em ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

José Francisco Barros e Andreia Guimarães Tavares utilizaram uniformes de trabalho em ensaio fotográficoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 08:47 | Atualizado 24/06/2026 08:58

O gari José Francisco Barros e a policial militar Andreia Guimarães Tavares emocionaram as redes sociais ao comemorarem 25 anos de união. O casal celebrou a data em um ensaio fotográfico vestindo seus uniformes de trabalho. Em vídeo publicado nesta terça-feira (23), a mulher conta que um gesto de apoio do marido foi essencial para que ela conseguisse entrar na corporação.

Em postagem nas redes sociais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a capitã da PM de Goiás revela que não possuía condições financeiras para pagar um curso pré-vestibular, mas mantinha o sonho de ingressar no ensino superior. Na época, ela trabalhava como empregada doméstica.

"Ele sabia que eu queria fazer uma faculdade, só que a gente não tinha dinheiro para pagar cursinho, para comprar livros, nem nada. E ele, varrendo rua, encontrava os lixos descartáveis e levava para casa, e foi com esses livros, que eu tenho até hoje, alguns em casa, que eu estudei para o Enem", relata Andreia.

O desejo da mulher de entrar na faculdade motivou José Francisco a levar para casa livros em bom estado de conservação que encontrava durante a varrição das ruas da capital goiana. O gari destaca que priorizava coletar exemplares sobre Direito.

"Quando eu estava varrendo, eles colocavam especialmente livro, eles colocavam em saco transparente, ou então em caixa de papelão. Eu pegava principalmente os que eram de direito, esses livros que davam para ela estudar e trazia para ela", lembra José Francisco.

A partir do estudo com os materiais encontrados no lixo pelo marido, Andréia conquistou uma bolsa de estudos integral para o curso de Direito em uma faculdade particular. Depois de graduada, foi aprovada no concurso para oficial da Polícia Militar de Goiás - o que considera uma "virada de vida".



"Eu me formei em Direito, e no início de 2017 saiu o concurso para a Polícia Militar. Mas, graças a Deus, eu passei e foi a nossa virada de vida. Quando eu não estava na faculdade, quando eu não estava trabalhando de empregada doméstica, eu estava estudando para concurso. Todo esse apoio foi ele [José Francisco] que me deu."

Andreia ressalta que considera as profissões de gari e policial são igualmente importantes. "Ambas as profissões são essenciais, são importantes e têm valor igual", afirma a capitã.