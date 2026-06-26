KC-390 Millennium vai transportar 9 toneladas de equipamentos para auxiliar na busca e socorro às vítimas - Sgt Müller Marin / FAB

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Publicado 26/06/2026 09:51

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