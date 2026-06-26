Colégio fica localizado ao lado do batalhão da PMGoogle Maps / Reprodução
Estudantes passam mal após inalarem gás utilizado em treinamento da PM
Vítimas sofreram irritação nos olhos e vias respiratórias
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Presidente do PL tenta conter briga entre Michelle e Flávio
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Fachin determina Mendonça como relator de investigação de Flávio Bolsonaro no caso 'Dark Horse'
Segundo notícia-crime, cerca de R$ 61 milhões teriam sido repassados a um fundo ligado a Eduardo nos EUA