Durante evento do PL, Flávio evitou fazer qualquer menção direta à crise com Michelle Vittor Sales
Flávio tenta contornar crise e diz que 'mulherada' manda no Brasil
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