Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2)Reprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Antes de sumir, ela deixou cartas em tom de despedida.
O atual marido de Dayanne acionou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo ele, além das cartas, a mulher também deixou o celular, que continha conversas com agiotas cobrando dívidas.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela saiu de casa por volta das 11h após deixar os filhos na residência da mãe. Desde então, não foi mais vista.
Nas redes sociais, o marido divulgou um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro de Dayanne. "A família está desesperada, e qualquer informação pode fazer a diferença", diz a publicação.
Em nota, a Polícia Civil informou que "as diligências realizadas até o momento apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime".