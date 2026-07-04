Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2) - Reprodução / Redes sociais

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2)Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/07/2026 11:11

A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, está desaparecida desde quinta-feira (2), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Antes de sumir, ela deixou cartas em tom de despedida.

O atual marido de Dayanne acionou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo ele, além das cartas, a mulher também deixou o celular, que continha conversas com agiotas cobrando dívidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela saiu de casa por volta das 11h após deixar os filhos na residência da mãe. Desde então, não foi mais vista.

Nas redes sociais, o marido divulgou um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro de Dayanne. "A família está desesperada, e qualquer informação pode fazer a diferença", diz a publicação.

Em nota, a Polícia Civil informou que "as diligências realizadas até o momento apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime".