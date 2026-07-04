Crime aconteceu no apartamento em que Celeste Martins do Nascimento vivia com João Marcelo Hermano - Reprodução / Redes sociais

Crime aconteceu no apartamento em que Celeste Martins do Nascimento vivia com João Marcelo HermanoReprodução / Redes sociais

Publicado 04/07/2026 16:06

Uma cabo da Polícia Militar da Bahia, de 39 anos, foi morta a tiros dentro de casa, na tarde desta sexta-feira (03), em Salvador. O principal suspeito é o marido da vítima, o também cabo da PM João Marcelo Araújo Hermano.

O crime aconteceu no apartamento onde os dois moravam, no bairro do Barbalho. De acordo com a Polícia Civil, Hermano fugiu do local logo após disparar contra sua mulher, Celeste Martins Oliveira do Nascimento.

Posteriormente, o policial se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Militar, ele estava acompanhado do seu advogado. João Marcelo Hermano acabou preso em flagrante por feminicídio.

Em nota, a PM lamentou a morte da cabo Celeste e informou que irá tomar medidas administrativas contra o policial Hermano.

"A Corporação acompanha o caso e informa que adotará as medidas administrativas cabíveis no âmbito de sua competência, sem prejuízo da apuração conduzida pelos órgãos de persecução penal. A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a morte da policial militar e manifesta solidariedade aos seus familiares, amigos e companheiros de profissão, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a preservação da vida e a rigorosa apuração dos fatos."

A Secretaria de Segurança Pública, órgão em que o casal estava lotado, também manifestou pesar e declarou que tem "absoluto repúdio" a "qualquer forma de violência contra a mulher".

A Polícia Civil segue investigando o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Thalita Queiroz