Imagens divulgadas nas redes sociais apontavam o suspeito como um 'lobisomem' - Reprodução / Redes sociais

Imagens divulgadas nas redes sociais apontavam o suspeito como um 'lobisomem'Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/07/2026 12:20 | Atualizado 04/07/2026 12:22

Um homem identificado como Elivaldo Ribeiro de Sales, de 42 anos, foi detido na quarta-feira (1º) por suspeita de perturbação da ordem pública após andar fantasiado de um personagem do filme de terror *Olhos Famintos*, em Xexéu, Pernambuco. Imagens que circularam nas redes sociais fizeram moradores acreditarem que se tratava de um lobisomem.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncias sobre a presença de uma suposta criatura durante a madrugada. Equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) localizaram Elivaldo e o encaminharam à delegacia.

Na abordagem, os policiais apreenderam uma capa preta, luvas, máscara de fantasia e um chapéu usados por ele. Na Delegacia de Polícia de Xexéu, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

"O homem e o material recolhido foram encaminhados à delegacia do município, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perturbação da ordem e da tranquilidade pública", informou a corporação, em nota.

O caso é investigado pela 83ª Delegacia de Xexéu. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.