Imagens divulgadas nas redes sociais apontavam o suspeito como um 'lobisomem'Reprodução / Redes sociais
Homem é detido por assustar moradores com fantasia de terror em PE
Equipes policiais localizaram o suspeito e apreenderam os itens usados na caracterização
Homem é detido por assustar moradores com fantasia de terror em PE
Equipes policiais localizaram o suspeito e apreenderam os itens usados na caracterização
Ministério Público denuncia empresária por torturar empregada
Carolina Sthela Ferreira dos Anjos está presa pelo crime
Ex-mulher de goleiro Bruno está desaparecida
Antes de sumir, Dayanne Rodrigues deixou cartas em tom de despedida
MG: Aluna agride pedagoga com socos após ser repreendida em escola
Estudante do 7º ano teria reagido após ser chamada a atenção por furar fila durante quadrilha em festa junina
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até às 20h do horário de Brasília
Zema diz que Lula mostrou dedo do meio a 'brasileiros de bem'
Ex-governador afirma que gesto do presidente durante evento no Planalto foi direcionado a trabalhadores e críticos do governo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.