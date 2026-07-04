Após agressão, aluna foi transferida para outra instituição - Reprodução / Google Street View

Após agressão, aluna foi transferida para outra instituiçãoReprodução / Google Street View

Publicado 04/07/2026 10:05 | Atualizado 04/07/2026 10:08

Uma aluna agrediu, com socos e puxões de cabelo, uma pedagoga dentro de uma escola municipal após ser chamada a atenção por furar a fila durante uma quadrilha de festa junina. O Conselho Tutelar foi acionado.

De acordo com a Prefeitura, após o episódio de violência, a festa foi encerrada. A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. O caso aconteceu na Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira, no dia 27 de junho.

O prefeito Juliano Duarte declarou que o município não tolerará episódios de violência contra servidores. "A nossa gestão repudia qualquer tipo de violência contra servidores públicos, principalmente quando acontece dentro de uma escola e contra uma professora", afirmou.

"Determinei que a Secretaria de Ação Social acompanhe esse contexto familiar e vamos disponibilizar atendimento psicológico para a aluna e sua família. Todas as medidas administrativas e legais já foram adotadas."

Após a agressão, a aluna do 7º ano acabou transferida para outra instituição. A família dela será assistida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.