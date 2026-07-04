Prêmio da Mega-Sena vai a R$ 33 milhões - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prêmio da Mega-Sena vai a R$ 33 milhões Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/07/2026 09:12

Rio - As seis dezenas do concurso 3.027 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 33 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.