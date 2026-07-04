aaa - Montagem feita com fotos de Reprodução / Redes sociais e Agência Brasil

aaaMontagem feita com fotos de Reprodução / Redes sociais e Agência Brasil

Publicado 04/07/2026 09:10

O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta sexta-feira (3), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou o dedo do meio para o "brasileiro de bem". O gesto ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto

"Esse dedo do meio que o Lula mostrou não é para o Comando Vermelho, nem para o PCC, nem para os corruptos e sim para nós, brasileiros do bem, trabalhadores, cristãos que discordamos de muita coisa que ele está fazendo lá em Brasília", disse Zema.

O ex-governador de Minas Gerais também afirmou que "no Brasil do PT, se a gente não recebe um dedo do meio, recebe os escândalos de corrupção, um atrás do outro".

Quando fez o gesto, Lula falava sobre o programa Brasil Sorridente. "Nós vamos acabar com essa história de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos tudo de primeira: comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira", disse o presidente na ocasião.