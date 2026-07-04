aaaMontagem feita com fotos de Reprodução / Redes sociais e Agência Brasil
Zema diz que Lula mostrou dedo do meio a 'brasileiros de bem'
Ex-governador afirma que gesto do presidente durante evento no Planalto foi direcionado a trabalhadores e críticos do governo
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Flávio tenta contornar crise e diz que 'mulherada' manda no Brasil
Após atritos com Michelle Bolsonaro, o pré-candidato à Presidência da República tenta amenizar má reputação com o eleitorado feminino
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