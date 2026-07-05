Evento ocorreu no Grêmio Recreativo de Caucaia - Reprodução / Redes sociais

Evento ocorreu no Grêmio Recreativo de CaucaiaReprodução / Redes sociais

Publicado 05/07/2026 08:56

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) oficializou, neste sábado (4), sua pré-candidatura ao Governo do Ceará durante evento realizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O evento, que começou às 10h, no Grêmio Recreativo de Caucaia, contou com a presença do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apontado como pré-candidato do Novo à Presidência da República em 2026, e integrou a sexta edição do movimento "Ceará Tem Jeito", promovido pelo partido.

De acordo com a legenda, a iniciativa visa debater temas como saúde, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico.

Para reforçar o apoio a Girão no Ceará, Zema cumpre uma agenda de três dias no estado. O lançamento da pré-candidatura do senador ocorre após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro demonstrar insatisfação com a aliança entre o PL e Ciro Gomes.

Apesar do anúncio, a candidatura de Girão depende de confirmação durante a convenção estadual do Novo, prevista para ocorrer até agosto. Também já manifestaram interesse em disputar o Governo do Ceará Elmano Freitas (PT), Ciro Gomes (PSDB), Jair Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU).