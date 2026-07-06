Flávio Bolsonaro postou que Lula cometeu crimes como 'lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditadura'Jefferson Rudy/Agência Senado
PGR pede que Flávio Bolsonaro seja ouvido por calúnia contra Lula
Ministro Alexandre de Moraes é relator da investigação
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