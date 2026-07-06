Caso é investigado pela Delegacia de Ubatuba - Reprodução / Google Street View

Caso é investigado pela Delegacia de UbatubaReprodução / Google Street View

Publicado 06/07/2026 12:41

Um atirador, que não teve a identidade revelada, invadiu uma adega em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e abriu fogo contra dois homens, de 19 e 24 anos, que não resistiram aos ferimentos e morreram. O caso é investigado como duplo homicídio.

O caso, que aconteceu na noite de sábado (4), foi testemunhado por um morador. Segundo a Polícia Militar (PM), uma moto parou em frente ao estabelecimento, quando um homem encapuzado desceu da garupa e invadiu o local, disparando tiros contra as vítimas. Em seguida, os suspeitos fugiram de moto.

As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Praxedes e Leonardo da Silva Rodrigues. No local, a polícia encontrou 30 cápsulas deflagradas de calibre .380. A perícia acredita que toda a munição tenha sido utilizada pelo atirador.

O dono do estabelecimento confirmou à polícia que o local possui câmeras de segurança e entregou as imagens aos agentes. O caso é investigado pela Delegacia de Ubatuba.