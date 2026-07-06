Zema apoiou o ex-presidente no segundo turno de 2022 por estar do lado oposto aos petistasMarcelo Camargo/Agência Brasil
Zema se distancia de Bolsonaro e se opõe à tentativa de golpe
Apesar da divergência, o ex-governador de Minas Gerais apoia a anistia aos envolvidos
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