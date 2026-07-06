Batalhão de Polícia do Exército disse que duas armas de Bolsonaro não estavam no quartelFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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