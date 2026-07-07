Após período de negociações, Robson resolveu se entregar e confessou o crime - Divulgação / PM

Após período de negociações, Robson resolveu se entregar e confessou o crimeDivulgação / PM

Publicado 07/07/2026 09:29

Um homem, identificado como Robson da Silva Grein, invadiu nesta segunda-feira (6) uma fábrica de refrigerantes em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e acabou preso em flagrante.



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De acordo com a Polícia Militar, ele subiu no telhado de um galpão, com mais de 15 metros de altura, para tentar fugir dos agentes, mas acabou resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava no local com o objetivo de furtar um para-raios e fios de cobre.

Um morador da região passava pelo local e fez a denúncia à PM. Após um período de negociações, Robson resolveu se entregar e confessou o crime. Segundo a PM, ele já tinha, ao menos, quatro passagens por furto em seu nome.

Durante a ocorrência, foram apreendidos uma serra circular e diversos fios enrolados encontrados no telhado, próximos ao suspeito. Robson acabou preso por furto qualificado.

A matéria não conseguiu contato com a defesa de Robson da Silva Grein. O espaço segue aberto.