Após período de negociações, Robson resolveu se entregar e confessou o crimeDivulgação / PM
Vídeo! Homem invade fábrica, tenta fugir pelo telhado e é preso em SP
Robson da Silva Grein tinha objetivo de furtar para-raios e fios de cobre, mas acabou detido em flagrante após negociação com a PM
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